'Zecchino d'Oro', in gara una canzone che profuma di Sannio

Tempo di lettura: 3 minutiPorta una firma di origine sannita “Diventare un albero”,inalla 67esima edizione dello “Zecchino d’oro”, il celebre festival musicale dedicato alla musica per bambini, che verrà trasmesso su Rai 1 dal prossimo 29 novembre al 1 dicembre.Il brano, che verrà cantato dalla piccola Anna Sole, di 9 anni, di Voltana (RA), è firmato da Nicola Marotta, cantautore e produttore musicale originario di Limatola (BN) ed è stato scritto e composto insieme a Rebecca Pecoriello (cantautrice conosciuta con l’alias di Marsali), Luca Argentero (attore, di recente protagonista nella serie Doc) e Stefano Francioni (produttore ed editore).“E’ unache parla del senso dell’attesa, del saper aspettare e del fatto che ognuno ha il proprio tempo per poter crescere. In questi casi, di solito, si parla di musica per bambini, ma il messaggio mi sembra sia universale, in quanto è applicabile a diverse fasi della vita” sostiene Marotta, che continua “L’idea è nata dopo un incontro casuale in un dietro le quinte di uno spettacolo teatrale di Luca Argentero.