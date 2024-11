Abruzzo24ore.tv - Tragedia sul lungomare: bimbo di 12 anni cade dal balcone

Teramo - Le indagini dei carabinieri rivelano che la caduta dalè stata un gesto volontario. Il bambino è attualmente in gravi condizioni, ricoverato a Teramo. Unaevitata per miracolo ha scosso la comunità del, dove un bambino di 12è precipitato dal quarto piano di un'abitazione. Inizialmente sembrava un incidente, ma le indagini dei carabinieri hanno portato a una conclusione scioccante: non si è trattato di una caduta accidentale, ma di un gesto volontario. Il bambino, che fortunatamente ha sopravvissuto all’impatto, è stato trasportato in ospedale a Teramo, dove attualmente si trova in prognosi riservata. Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Alba Adriatica e del Nucleo investigativo di Teramo, sotto la supervisione del magistrato di turno, hanno raccolto elementi che suggeriscono che la caduta sia stata una decisione consapevole da parte del minore.