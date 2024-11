Lapresse.it - Spagna: sequestrate 13 tonnellate cocaina, è la più grande operazione antidroga

Le autorità spagnole hanno sequestrato 13diin un container apparentemente riempito di banane, in quella che hanno definito la piùnella storia del Paese. I funzionari hanno trovato panetti di droga nascosti dietro la frutta su una nave nel porto di Algeciras, nel sud della. La nave era partita da Guayaquil, in Ecuador. L’, in collaborazione con la polizia di Quito, si è svolta lo scorso 14 ottobre. Perquisite alcune abitazioni e uffici, una donna è stata arrestata e due persone, dirigenti dell’azienda importatrice di frutta a cui era destinato il container, sono ricercate.