Nuove polemiche e vecchie scuse sul caso Khelif

Roma, 7 nov – Quella sul reale sesso biologico del pugile algerino Imaneera stata una dellepiù discusse delle scorse Olimpiadi, ora sarebbe emerso un nuovo tassello del puzzle: un documento clinico afferma che si tratta di un uomo con un disturbo ormonale.Leindiscrezioni sulImane“Sei donna oppure uomo, io non l’ho mai capito”, cantavano anni fa gli Intolleranza. I dubbi sulsono parecchi e forse non saranno mai risolti del tutto. Per l’International boxing association (Iba) è un uomo, per il Comitato olimpico internazionale (Cio) una donna. Nel mezzo c’è di tutto, da accuse geopolitiche alla cappa del politicamente corretto, dalle rivendicazioni intersex fino a quelle post-coloniali. A mettere altra carne sul fuoco ci ha pensato un articolo, apparso su un sito francese, che riporterebbe alcuni documenti medici redatti nel 2023 dall’ospedale Kremlin-Bicêtre di Parigi, Francia, e dall’ospedale Mohamed Lamine Debaghine di Algeri, sotto la supervisione degli endocrinologi Soumaya Fedala e Jacques Young.