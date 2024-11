Iltempo.it - Africa: nasce la prima Free Zone a tasse zero

L'Eswatini, piccola nazione dell'meridionale, si prepara a compiere un salto di qualità nel panorama economico globale con la creazione della suaeconomica tassazione. Questo ambizioso progetto include la creazione di una infrastruttura finanziaria per le transazioni bancarie, garantendo così una piattaforma finanziaria moderna e interconnessa che potrebbe rivoluzionare l'economia del Paese. Tra i principali attori coinvolti nel progetto c'è iSwiss Bank, pronta a stabilire una sede operativa all'interno della. La banca collaborerà con uno degli studi di architettura più rinomati di Milano per la costruzione di un palazzo avveniristico, simbolo del nuovo corso economico dell'Eswatini. La presenza di iSwiss non si limiterà a fornire servizi bancari locali, ma creerà un ponte diretto verso il mondo finanziario internazionale, amplificando le possibilità di investimento e sviluppo.