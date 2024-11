Sport.quotidiano.net - Apoel-Fiorentina, Comuzzo: "Mi ispiro a Chiellini. Palladino vuole che migliori in un aspetto..."

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Firenze, 6 novembre 2024 - Insieme a misterin conferenza stampa da Cipro c'è anche Pietro, probabilmente la sorpresa più bella di questo avvio di stagione della. Il difensore classe 2005 si è imposto nella difesa e ha scalzato un veterano come Martinez Quarta. Il 'soldato' viola ha parlato del suo momento magico. "E' stato un inizio col botto, per me e per la squadra. Ci siamo ripresi e stiamo raccogliendo i frutti della preparazione. Per me è un momento bellissimo che non mi aspettavo del tutto. Ho sempre lavorato, sto dando il massimo per rimanere a questo livello e aiutare la squadra. Il mio modello èper l'atteggiamento che aveva in campo, è lo stesso che cerco di mettere in campo anche io". La marcatura a uomo è una qualità naturale o un qualcosa che ha allenato? "E' una mia caratteristica.