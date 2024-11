Lanazione.it - L’hotel “Villa Marzia“ verso la vendita. Passano di mano altri due alberghi

Marina di Pietrasanta (Lucca), 5 novembre 2024 – Per l’ufficialità è ancora questione di pochi mesi, si parla di febbraio o marzo, ma i bookmakers del commercio e della ricettività turistica della Marina confidano che l’operazione, nove su dieci, andrà in porto. E ad andare in porto sarà una nave carica di storia e significati, tra le più conosciute della frazione.“, dei fratelli Mario e Franco Fantechi, sta infatti per cambiare timoniere. Le trattative sono in corso da tempo e sono già a buon punto, tanto che in questi ultimi giorni si è diffusa sempre di più la voce di una firma ormai sicura. In realtà manca ancora qualche dettaglio, ma i diretti interessati confercomunque che non dovrebbero esserci problemi. L’interesse a rilevare la struttura, gestita dalla famiglia Fantechi – da tre generazioni – in via Corridoni a Fiumetto, è arrivato da un imprenditore il cui nome è rigorosamente top secret.