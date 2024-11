Sport.quotidiano.net - Il Pisa vota a favore della modifica dello statuto Figc

, 5 novembre 2024 - Il, così come tutta l'assembleaLega B, procede unanime con la. Si è tenuta infatti ieri l'assemblea federale straordinaria che ha sancito la riformafederale, con voto unanime di tutte le societàLega B, come anche l'arrivo del secondo consigliere per la Lega B, accoltovolmente dal presidente Mauro Balata e dal presidente delGiuseppe Corrado, oltre a tutti gli altri presidenti del campionato Cadetto. Nel corso del suo intervento, Balata ha posto anche l'accento sulla valorizzazione dei giovani, sottolineando i grandi sacrifici delle società e la crescita degli introiti nonostante un periodo di contrazione del Calcio italiano. Quindi, ha parlatonecessità di introduzione del tax credit, segnalando i benefici diretti e indiretti che la Serie B porta all'intero movimento.