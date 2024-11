Ilfattoquotidiano.it - 15enne ha un prurito “costante e insopportabile”: “I medici pensavano fosse un’intolleranza o un’allergia, ma era un linfoma di Hodgkin al secondo stadio”

La storia di una ragazza di 15 anni assomiglia tanto a quella che Nanni Moretti raccontò nel suo film Caro Diario, un lungo e tortuoso percorso di diagnosi e ipotesi mediche partito da un”. Lo stesso di Niamh Fisher, di Bonkle in Scozia, una ragazza di 15 anni il cuiera stato inizialmente scambiato per. Per poi ritrovarsi a dover affrontare una diagnosi di tumore. Tutto è iniziato nello scorso mese di giugno, ha raccontato Niamh al DailyMail, quando la ragazza ha iniziato a soffrire di quello che ha descritto come “un” in tutto il corpo. Il suo medico di base inizialmente sospettaalimentare o un’altra reazione allergica, per cui le suggerisce di tenere un diario di tutto ciò che mangia e dei prodotti che applica sulla pelle.