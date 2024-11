Abruzzo24ore.tv - Miracolo nella notte: 69enne salvato dal maresciallo dopo una caduta di 50 metri

Teramo - Un episodio drammatico si è trasformato in un atto eroico quando undi Torricella Sicura è statoessere precipitato in un dirupo profondo oltre 50. L’uomo, attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Teramo, deve la sua vita aldei Carabinieri, comandante della Stazione di Valle Castellana, che ha notato la sua sagoma nel buio della. Il figlio dell'uomo aveva segnalato la sua scomparsa, preoccupato per il fatto che il padre non fosse rientrato a casauna serata trascorsa con amici nel bar di Rocca Santa Maria. La chiamata ai Carabinieri è giuntala mezza, dando il via alle ricerche.aver lasciato il bar, ilaveva deciso di uscire per prendere una boccata d’aria prima di rientrare a casa. Purtroppo, durante la passeggiata, è scivolato e ha perso l'equilibrio, precipitando nel dirupo. Era rimasto lì per un periodo indeterminato, ferito e assiderato.