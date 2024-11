Iodonna.it - Festa 4 novembre, Mattarella depone corona all’Altare della Patria

Roma, 4 nov. (askanews) – Il presidenteRepubblica, Sergio, ha deposto unad’alloro sulla tomba del Milite ignoto all’Altarea Roma, in occasione delle celebrazioni del 4, Giornata dell’Unità Nazionale edelle Forze Armate. Leggi anche › Addio a Maria, la nipote amatissima del Capo dello Stato Accompagnato dal ministroDifesa, Guido Crosetto, il capo dello Stato ha passato in rassegna i reparti schierati in Piazza Venezia. Al Vittoriano, assieme a, tra le autorità, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidenteCamera Lorenzo Fontana, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidenteRegione Lazio, Francesco Rocca e i vertici di Forze armate e di Polizia.