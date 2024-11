Ilnapolista.it - Valencia, le testimonianze dei calciatori: «Come un horror, la gente intrappolata. Sembrava una guerra»

Leggi tutto su Ilnapolista.it

è stata messa in ginocchio dalla terribile alluvione che ha portato alla morte di più di duecento persone. In Spagna si è parlato della possibilità di rinviare le partite di Liga, per molti non si doveva giocare. Moltihanno parenti e conoscenti che sono stati colpiti dall’alluvione. The Athletic ha raccolto ledella tragedia. Scrive The Athletic: Mentre la Spagna continua ad affrontare le tragiche conseguenze delle terribili inondazioni di questa settimana ae in altre regioni, molti nel mondo del calcio si chiedono se il gioco abbia fatto abbastanza per aiutare coloro che sono stati più colpiti.