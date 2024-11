Lanazione.it - Tesei, Agabiti e l’abuso d’ufficio. Undici milioni per la filiera del tartufo

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Quasi 11di euro per ladel, destinati a una serie di imprese tra cui quella a cui l’assessore Paolaè legata (ne è proprietario il marito) e nella quale lavoro un figlio della presidente della Regione Umbria, Donatella. Due delibere approvate all’unanimità alla cui votazione, secondo la Procura della Repubblica di Perugia, le due esponenti avrebbero dovuto astenersi. Da qui l’ipotesi di abusoper la qualesono state indagate, finché la loro posizione non è stata archiviata dal gip di Perugia, come richiesto dalla Procura. A dare abbrivio alle indagini, un esposto che risalirebbe alla fine del 2023, mentre gli atti si collocano nella seconda metà del 2021. Chiuso con l’archiviazione l’aspetto giudiziario, è quello politico a tenere banco vista la concomitanza con il voto prossimo per palazzo Donini.