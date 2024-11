Romadailynews.it - Roma, Carabinieri sequestrano un’ascia in una sala scommesse a San Giovanni

Controlli nei locali del quartiere, titolare denunciato per porto abusivo d’arma Idella Compagnia di Piazza Dante, con il supporto del personale dell’Agenzia Dogane Monopoli e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di, hanno effettuato una serie di controlli mirati nelle rivendite di giochi e nelle saledel quartiere San. L’operazione, finalizzata al controllo della regolarità delle attività e della prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo, ha portato a importanti risultati. Durante le verifiche, il titolare di unada gioco è stato sanzionato per la mancata esposizione del materiale informativo obbligatorio sui rischi legati alla ludopatia, come previsto dalle normative sanitarie locali. In un’altra, ihanno scopertoin possesso del titolare, che è stato denunciato per porto abusivo d’arma.