Inzaghi ritrova Calhanoglu ma ancora un assenza a centrocampo

In vista del match di domani sera contro il Venezia, l’Inter di Simonesarà diversa dalla formazione titolare, sia per scelta tecnica che per alcune defezioni. Il tecnico dei nerazzurri può sicuramente sorridere: è tornato ad allenarsi in gruppo Hakan, che però quasi sicuramente non partirà titolare domani per prepararsi al meglio in vista dei due difficili match contro Arsenal e Napoli. Manon avrà a disposizione il suo naturale sostituto, ovvero Asllani.recuperato, Asllani no Le ultime sulla formazione dell’Inter arrivano direttamente da Sky, che conferma i miglioramenti di, che è stato recuperato per la partita di domani sera contro il Venezia, ma partirà dalla panchina.