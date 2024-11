Unlimitednews.it - Il Bologna ritrova la vittoria al Dall’Ara, Lecce battuto 1-0

Leggi tutto su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Dopo quattro pareggi interni illaal, tre punti che mancavano, in campionato, dal 1° aprile scorso, quando i felsinei si imposero per 4-0 sulla Salernitana. Ilha opposto resistenza fino a 5? dalla fine, poi si è arreso al gol di Orsolini e all’ennesimo cross di Miranda che, soprattutto nella ripresa, ha messo dalla sinistra tanti traversoni non sfruttati dagli attaccanti rossoblù. Pronti e via e scende subito De Silvestri per il colpo di testa di Castro, Falcone alza in angolo. Rossoblù reattivi e veloci, ilresiste. Ndoye è tarantolato e costringe Pierotti alla difensiva poi al 17? effettua un tiro-cross con palla alta di poco. Al 22? blitz giallorosso con Dorgu per Pierotti che non ci arriva per una frazione di secondo. Due minuti e Pierotti premia Dorgu, assist per Krstovic ma Ravaglia è pronto a parare.