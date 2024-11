Giornalettismo.com - C’era una volta Hollywood

Una tendenza che aveva iniziato a mostrare i suoi primi segnali nel corso degli scorsi anni, ma che ora è diventata una realtà: è in corso una crisi die – probabilmente – sarà irreversibile. Sia in termini di incassi al botteghino, sia per quel che riguarda il numero di produzione. Il 2024 è stato l’annus horribilis per Los Angeles e il futuro è destinato a diventare sempre più oscuro, con un lento e inesorabile spegnimento dei riflettori. Crisi di, cosa sta succedendo Partiamo dai dati sulle produzioni: molte pellicole non vengono più realizzate all’interno degli Studios di, trovando delle soluzioni economicamente e fiscalmente più favorevoli altrove. C’è una concorrenza interna, tutta americana, che vede nella Lousiana e – soprattutto – nella Georgia il futuro della creazione delle pellicole cinematografiche.