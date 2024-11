Gaeta.it - Voragine provoca disagi al confine tra Fondi e Sperlonga: tratti di strada compromessi

Leggi tutto su Gaeta.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Giovedì pomeriggio, una situazione di emergenza si è verificata altra il territorio di, nei pressi del laghetto di San Puoto. A causa di una serie di trivellazioni e della conseguente rottura di una condotta idrica, si è verificato un collasso della carreggiata, dando vita a unadi notevoli dimensioni. Questo evento ha immediatamente allarmato i residenti e i passanti, ma fortunatamente non si sono registrati feriti o conseguenze per le persone. Dettagli dell’incidente Il crollo dellaha preso forma nel pomeriggio di giovedì, allorché lavori di trivellazione in corso hanno compromesso l’integrità di una tubatura fondamentale per la distribuzione idrica nella zona.