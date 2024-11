Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 01-11-2024 ore 12:10

dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in apertura andiamo in pakistan ennesima esplosione vicino a una scuola Almeno 7 persone tra cui 5 bambini un agente di polizia un passante sono rimaste 117 sono i feriti per un'esplosione avvenuta nella provincia sud-occidentale del belucistan Pakistan funzionari di polizia locali autorità sanitarie hanno confermato il numero delle vittime l'età di bambini deceduti era compresa tra i 5 Ei 12 anni l'esplosione avvenuta vicino alla scuola superiore femminile nella città di mattoni ne aveva come obiettivo un furgone della polizia secondo quanto riferito dal ufficiale mi Amber ormai continua a salire il bilancio delle vittime dopo le devastanti inondazioni che hanno colpito Valencia e la provincia e morti accertati sono 158 molti dispersi che mancano all'appello intanto si continua a ...