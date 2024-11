dopo un drink insieme l’avrebbe violentata per strada. La denuncia della 20enne Una studentessa universitaria italiana di 20 anni, residente a Perugia, avrebbe denunciato nelle scorse ore di aver subito una brutale aggressione sessuale per strada da parte di un ragazzo che aveva precedentemente conosciuto su Tinder, una nota app di incontri. La Polizia sta indagando, ma la vicenda appare già piuttosto chiara: è caccia al predatore sessuale. 20enne violentata a Perugia: prima l’incontro di Tinder, poi la violenza (cityrumors.it / ansafoto)La 20enne avrebbe raccontato di aver conosciuto questo ragazzo su Tinder e quindi di essersi messa d’accordo con lui di bere qualcosa insieme in un locale del centro cittadino. Cityrumors.it - Perugia, 20enne drogata e violentata dopo l’incontro su Tinder: caccia all’uomo Leggi tutto su Cityrumors.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cityrumors.it: L’aveva conosciuto sulla nota app di incontri, maun drink insieme l’avrebbeper strada. La denuncia dellaUna studentessa universitaria italiana di 20 anni, residente a, avrebbe denunciato nelle scorse ore di aver subito una brutale aggressione sessuale per strada da parte di un ragazzo che aveva precedentemente conosciuto su, una nota app di incontri. La Polizia sta indagando, ma la vicenda appare già piuttosto chiara: èal predatore sessuale.: primadi, poi la violenza (cityrumors.it / ansafoto)Laavrebbe raccontato di aver conosciuto questo ragazzo sue quindi di essersi messa d’accordo con lui di bere qualcosa insieme in un locale del centro cittadino.

