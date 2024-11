Google sta testando una riprogettazione del Discover e anche il tema personalizzato per il widget della Ricerca. Ecco cosa ci aspetta. L'articolo Google ora fa personalizzare i colori del widget di Ricerca e di Discover proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Google ora fa personalizzare i colori del widget di Ricerca e di Discover Leggi tutto su Tuttoandroid.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Tuttoandroid.net:sta testando una riprogettazione dele anche il tema personalizzato per ildella. Ecco cosa ci aspetta. L'articoloora fadeldie diproviene da TuttoAndroid.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:fai colori del widget di Ricerca e di Discover;possiamo impostare il Colore Dinamico nella barra di ricerca, ma c'è un prezzo da pagare; Meno dati condivisi con i servizi: in Europasi può scegliere. La società avverte: meno contenuti personalizzati; Come modificare sito Web; Pixel Studio e Magic Editor: le novità diper modificare e generare immagini con l'AI;Calendar: nuove opzioni per pianificare gli appuntamenti; Approfondisci 🔍

Google Foto fa la spia: ora rivela se una foto è generata o modificata con l'AI

(msn.com)

Presto, nei dettagli di un'immagine caricata su Google Foto, sarà possibile verificare se è stata in qualche modo a "contatto" con l'Intelligenza Artificiale.

Google: Panoramiche AI includeranno annunci pubblicitari

(msn.com)

Google sta anche apportando alcune modifiche alla formattazione delle Panoramiche AI. Dopo un test ad agosto, Google ora visualizzerà ... una pagina di risultati personalizzata con informazioni ...

Google introduce una nuova funzione di personalizzazione per Gboard

(tecnoandroid.it)

Gboard, la popolare tastiera virtuale sviluppata da Google, continua a evolversi. Essa si ritrova infatti ad accogliere nuove funzionalità pensate per migliora ...

Google Calendar cambia grafica: nuovo design e schermata scura fra le novità

(hwupgrade.it)

Google Calendar si aggiorna con una nuova veste grafica basata su Material Design 3, introducendo controlli modernizzati, nuova tipografia e la possibilità di passare alla modalità scura per un'esperi ...