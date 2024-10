Thesocialpost.it - Spagna devastata dal maltempo, 95 morti: “La conta delle vittime crescerà ancora”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Oltre 95, tra cui diversi bambini, decine di dispersi, centinaia di persone intrappolate dall’acqua all’interno dei veicoli, nei centri commerciali, nelle case di cura, sui tetti o persino aggrappate per ore agli alberi. Con 120.000 persone sfollate soltanto nella sola regione di Valencia. Questo il bilancio drammatico eprovvisorio della tempesta perfetta scatenata da quella che gli scienziati chiamano la «gota fría», la goccia fredda, un evento meteorologico comune in questa parte d’Europa e in questo periodo dell’anno, ma che stavolta ha letteralmente sommerso la zona di Valencia per poi colpire con violenza estrema anche Castilla-La Mancha e Andalusia, per allungare la sua ombra minacciosa fino a Barcellona, le isole Baleari e oltre. Al momento non risultanoitaliane.