Scuole Sicure | 15 milioni di euro contro lo spaccio di droga

Scuole Sicure: 1,5 milioni di euro contro lo spaccio di droga (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Ministero dell'Interno ha avviato l'iniziativa "Scuole Sicure" per l'anno scolastico 2024/2025, stanziando un contributo di 1,5 milioni di euro. L'obiettivo è contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno e nei pressi degli istituti scolastici. L'articolo Scuole Sicure: 1,5 milioni di euro contro lo spaccio di droga . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Ministero dell'Interno ha avviato l'iniziativa "" per l'anno scolastico 2024/2025, stanziando un contributo di 1,5di. L'obiettivo è contrastare il fenomeno dellodi sostanze stupefacenti all'interno e nei pressi degli istituti scolastici. L'articolo: 1,5dilodi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Bari tra le città beneficiarie del progetto '': stanziati 1,5contro lo spaccio; Droga, dal Viminale 1,5per contrasto spaccio a scuola - LaPresse; Dal Viminale 1,5per il contrasto allo spaccio davanti alle: tra le città beneficiarie; Viminale, “”: 1,5 mln a 14 città metropolitane per videosorveglianza. C’è anche Catania; Progetto, arriva l’ok dell’aula: limite di 30 km/h in tutte le strade con edifici scolastici; Ricostruzione, 3,3in più per l’istituto comprensivo di Cupra Marittima -; Approfondisci 🔍

"Scuole sicure": 1,5 milioni a 14 Città metropolitane, fondi anche a Messina

(msn.com)

I finanziamenti, destinati a 14 Città metropolitane, mirano a «rafforzare le attività prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti presso gli istituti scolastici ...

Viminale: 1,5 milioni per combattere lo spaccio di droga nelle scuole

(msn.com)

0 Condividi Twitter Fondi significativi per la sicurezza nelle scuole italiane: un milione e mezzo di euro Il Ministero dell’Interno ha stanziato fondi per il contrasto allo spaccio di droga nelle scu ...

Droga, dal Viminale 1,5 milioni per contrasto spaccio a scuola

(lapresse.it)

Un milione e 500mila euro per il contrasto allo spaccio di droga nelle scuole. A tanto ammontano i fondi stanziati dal ministero dell'Interno nell'ambito ...

Viminale, “Scuole sicure”: 1,5 mln a 14 città metropolitane per videosorveglianza. C’è anche Catania

(corrieretneo.it)

Ammontano a un milione e 500 mila euro i contributi messi a disposizione dal ministero dell’Interno per l’anno scolastico 2024/2025 nell’ambito dell’iniziativa «Scuole sicure». E’ quanto si legge in ...