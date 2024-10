Profitti a 403 milioni. Più volumi di luce e gas (Di giovedì 31 ottobre 2024) Edison (in foto l’ad Nicola Monti) chiude i primi nove mesi dell’anno con ricavi di vendita a 10,94 miliardi di euro, rispetto ai 14,05 miliardi di un anno fa, a seguito della riduzione dei prezzi medi di vendita delle commodity, nonostante i maggiori volumi di energia elettrica (+1,5%) e gas (+17,9%) venduti. Utile netto a 403 milioni di euro. Quotidiano.net - Profitti a 403 milioni. Più volumi di luce e gas Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Edison (in foto l’ad Nicola Monti) chiude i primi nove mesi dell’anno con ricavi di vendita a 10,94 miliardi di euro, rispetto ai 14,05 miliardi di un anno fa, a seguito della riduzione dei prezzi medi di vendita delle commodity, nonostante i maggioridi energia elettrica (+1,5%) e gas (+17,9%) venduti. Utile netto a 403di euro.

