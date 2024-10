Le rubano la borsetta davanti al ristorante e scappano, scippo in via del Veltro (Di giovedì 31 ottobre 2024) TRIESTE - Si trovava sulla porta del noto ristorante Bracerie Mangal ed è stata scippata della borsetta da due uomini che, dopo essersi dati alla fuga, hanno gettato la stessa nel giardino di via del Bergamasco, poco distante dal luogo del furto. La disavventura per una donna triestina è avvenuta Triesteprima.it - Le rubano la borsetta davanti al ristorante e scappano, scippo in via del Veltro Leggi tutto 📰 Triesteprima.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) TRIESTE - Si trovava sulla porta del notoBracerie Mangal ed è stata scippata dellada due uomini che, dopo essersi dati alla fuga, hanno gettato la stessa nel giardino di via del Bergamasco, poco distante dal luogo del furto. La disavventura per una donna triestina è avvenuta

