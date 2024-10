Incidente sul lavoro in un cantiere, crolla un muro e travolge un operaio: morto sul colpo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un operaio di 50 anni è morto in un Incidente sul lavoro in provincia di Bergamo: è crollato un muro che ha poi travolto il 50enne. Inutili i tentativi di soccorso. Fanpage.it - Incidente sul lavoro in un cantiere, crolla un muro e travolge un operaio: morto sul colpo Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Undi 50 anni èin unsulin provincia di Bergamo: èto unche ha poi travolto il 50enne. Inutili i tentativi di soccorso.

L’INFORTUNIO MORTALE. L’uomo sarebbe stato sommerso in uno scavo tra via Foppetta e via Concordia, dove sono in corso i lavori del cantiere Teb.