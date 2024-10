Incidente in Val Senales, oggi i funerali di Matilde Lorenzi in una Chiesa stracolma (Di giovedì 31 ottobre 2024) Alla commemorazione è presente il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, oltre ad una folla di persone che ha riempito la Chiesa di Giaveno. Sul feretro di Matilde è stato posto un cuscino di rose bianche e rosse e poco lontano il suo cappello da alpina L'articolo Incidente in Val Senales, oggi i funerali di Matilde Lorenzi in una Chiesa stracolma proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Incidente in Val Senales, oggi i funerali di Matilde Lorenzi in una Chiesa stracolma Leggi tutto 📰 Ildifforme.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Alla commemorazione è presente il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, oltre ad una folla di persone che ha riempito ladi Giaveno. Sul feretro diè stato posto un cuscino di rose bianche e rosse e poco lontano il suo cappello da alpina L'articoloin Valdiin unaproviene da Il Difforme.

Chi è Matilde Lorenzi, la campionessa di sci morta dopo l'incidente in Val Senales

La campionessa di sci Matilde Lorenzi, scomparsa in un tragico incidente, oltre allo sport coltivava una passione per la cucina, le vacanze, piccoli attività creative ...

Sci, Matilde Lorenzi in condizioni gravissime: incidente in Val Senales per la campionessa italiana di SuperG

Il mondo dello sci in ansia per le condizioni di Matilde Lorenzi, campionessa italiana di SuperG (titolo conquistato lo scorso 26 marzo agli Assoluti della Val Sarentino, in provincia di Bolzano) rima ...

Il direttore della pista da sci dove è morta Matilde Lorenzi: «Val Senales, impossibile mettere più reti per la sicurezza»

L’incidente occorso in allenamento alla giovane 19enne sciatrice piemontese Matilde Lorenzi sul ghiacciaio della Val Senales, che ha poi portato al suo decesso il giorno dopo all’Ospedale di Bolzano p ...

Come è morta la sciatrice Matilde Lorenzi, la dinamica dell’incidente in val Senales

Roma, 29 ottobre 2024 – Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano non ce l’ha fatta. E’ morta nella notte a causa delle gravi ferite riportate mentre si allenava in val Senales. A darne ...