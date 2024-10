Il debutto de La Talpa resta un enigma: attesa la data ufficiale del reality con Diletta Leotta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il reality La Talpa, pronto a fare il suo ritorno con Diletta Leotta alla conduzione, si carica di aspettative, ma la data della prima puntata resta avvolta nell’incertezza. Tra rinvii, variazioni di palinsesto e silenzi da Mediaset, l’atteso show rischia di slittare ulteriormente, alimentando indiscrezioni e supposizioni. Dietro l’incertezza: il lungo percorso verso il debutto Nonostante le prime ipotesi parlassero di una partenza a ottobre, l’autunno sembra essersi trasformato in una lunga attesa. Le proiezioni iniziali, che collocavano l’esordio verso la fine di ottobre, sono state rapidamente superate da nuove indiscrezioni. In rete si è diffusa la notizia di un debutto previsto per l’11 novembre, ma anche questa data risulta incerta. Dilei.it - Il debutto de La Talpa resta un enigma: attesa la data ufficiale del reality con Diletta Leotta Leggi tutto 📰 Dilei.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) IlLa, pronto a fare il suo ritorno conalla conduzione, si carica di aspettative, ma ladella prima puntataavvolta nell’incertezza. Tra rinvii, variazioni di palinsesto e silenzi da Mediaset, l’atteso show rischia di slittare ulteriormente, alimentando indiscrezioni e supposizioni. Dietro l’incertezza: il lungo percorso verso ilNonostante le prime ipotesi parlassero di una partenza a ottobre, l’autunno sembra essersi trasformato in una lunga. Le proiezioni iniziali, che collocavano l’esordio verso la fine di ottobre, sono state rapidamente superate da nuove indiscrezioni. In rete si è diffusa la notizia di unprevisto per l’11 novembre, ma anche questarisulta incerta.

Il debutto de La Talpa resta un enigma: attesa la data ufficiale del reality con Diletta Leotta

La Talpa con Diletta Leotta torna l’11 novembre, tra misteri, rinvii e sfide estreme, promettendo adrenalina, spionaggio e un cast esplosivo ...

Cambio di programmazione per il GF, il debutto de La Talpa e di This is me (speciale Amici-Verissimo)

Cambiamenti consistenti nei palinstesi Mediaset: il GF si sposta per far spazio a La Talpa e arriva lo speciale di Amici-Verissimo, This is Me! Ecco cosa succederà nelle prossime settimane!

Che caos Canale 5: La Talpa slitta, il GF cambia giorno comunque

Che caos nella prima serata di Canale 5: La Talpa non va in onda e slitta ancora mentre il Grande Fratello prova a risorgere andando in onda al martedì sera ...

Diletta Leotta senza pace, rinviata di nuovo La Talpa su Canale 5

La nuova edizione del reality show, le cui registrazioni sono già terminate, non partirà più il prossimo 11 novembre ...