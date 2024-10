Atp Metz 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Metz 2024, torneo di scena dal 3 al 9 novembre. Il circuito Atp rimane in Francia dopo il ‘1000’ di Parigi-Bercy e lo fa con il Moselle Open, torneo che mette in palio punti preziosi per le qualificazioni alle Atp Finals. Andrey Rublev e Casper Ruud guidano il seeding, seguiti da Rune e Humbert, mentre i due tennisti italiani al via sono Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. La diretta televisiva dell’Atp 250 di Metz è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il, le, gli, latv edell’ATP 250 di, torneo di scena dal 3 al 9 novembre. Il circuito Atp rimane in Francia dopo il ‘1000’ di Parigi-Bercy e lo fa con il Moselle Open, torneo che mette in palio punti preziosi per le qualificazioni alle Atp Finals. Andrey Rublev e Casper Ruud guidano il seeding, seguiti da Rune e Humbert, mentre i due tennisti italiani al via sono Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. La diretta televisiva dell’Atp 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una direttamediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).

