Firenze, 30 ottobre 2024 – Un locale di Firenze trionfa nella sesta edizione dei TheFork Awards, premi assegnati dalla celebre piattaforma on line di prenotazione ristoranti. L'evento, andato in scena a Roma, ha visto il trionfo del Caffè Giubbe Rosse, che ha conquistato il prestigioso People Choice Award. La serata, organizzata da TheFork, ha visto la partecipazione di oltre 70 Grandi Chef italiani. Gli utenti di TheFork hanno espresso oltre 20.000 voti per decretare i vincitori, svelati durante la serata spettacolo condotta da Gerry Scotti, con una cena stellata firmata da Cristina Bowerman, Valeria Piccini e Viviana Varese. Oltre al Caffè Giubbe Rosse, vincitore del Centro Italia, sono stati premiati i migliori ristoranti di altre regioni: Agriturismo La Pedrosa (Rimini) per il Nord Italia e Joca (Napoli) per il Sud Italia e Isole.

Un locale di Firenze in vetta alla classifica dei TheFork Awards

Il Caffè Giubbe Rosse ha conquistato il prestigioso People Choice Award grazie ai voti degli utenti della piattaforma ...

Firenze, blitz dei vigili in centro: su 22 attività 18 sono irregolari. Scattano le multe

Tante le irregolarità accertate in via Faenza: souvenir per turisti esposti all'esterno e pubblicità per bevande alcoliche. Non mancano le occupazioni abusive. Elevate 5.500 euro di sanzioni ...

Firenze, blitz dei vigili in centro a Firenze: controllate 22 attività, 18 multate

I controlli in via Faenza per«una maggior tutela della vivibilità di questa zona».Su 22 attività controllate ben 18 sono state sanzionate in tutto per oltre 5 mila euro: si tratta per lo più di tavoli ...

The World’s 50 Best Bars, Locale Firenze è tra i migliori al mondo

Locale Firenze è il 36esimo cocktail bar migliore al mondo: per il terzo anno consecutivo, infatti, il cocktail bar per eccellenza di Firenze conferma la sua presenza all’interno dei prestigiosi The ...