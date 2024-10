Spacca finestrino dell'auto della polizia e scappa, aveva litigato in un bar minacciando i presenti con un coltello (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ha Spaccato a calci il vetro dell'auto della polizia, poi si è lanciato dal finestrino ed è scappato. Rincorso è stato nuovamente bloccato e portato poi in commissariato. Protagonista della tentata fuga un uomo, che poco prima aveva minacciato i clienti di un bar al Tufello nel corso di una Romatoday.it - Spacca finestrino dell'auto della polizia e scappa, aveva litigato in un bar minacciando i presenti con un coltello Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Hato a calci il vetro, poi si è lanciato daled èto. Rincorso è stato nuovamente bloccato e portato poi in commissariato. Protagonistaa tentata fuga un uomo, che poco primaminacciato i clienti di un bar al Tufello nel corso di una

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Spacca finestrino dell'auto della polizia e scappa, aveva litigato in un bar minacciando i presenti con un coltello; Firenze: spacca finestrino di un’auto a colpi di tombino e tenta furto. Arrestato alle Cascine; Spacca un finestrino e cerca di rubare su un'auto: bloccato dalla polizia; Il proprietario lascia il cane in auto sotto il sole: la polizia rompe il vetro e lo salva; Spacca il vetro di un’auto a Busto per rubare, ma la Polizia lo ferma; Bari, panico sulla ss16: arrestato spacca il finestrino della volante e tenta la fuga dalla Polizia; Leggi >>>

Vietati i finestrini abbassati, adesso la Polizia è autorizzata a farti la multa: fino a 170€ se non rispetti la legge | Chiuditi dentro

(0-100.it)

Ennesima batosta per gli automobilisti: se ti beccano con i finestrini abbassati, ti pioverà addosso una sanzione da capogiro. Tienili su.

Firenze, spacca il finestrino di un'auto con un tombino: in manette

(msn.com)

Firenze, 21 ottobre 2024 - Ancora un colpo a bordo di un'auto. Questa volta per metterlo a segno e infrangere il vetro è stato usato un tombino. Per questo, sabato mattina la polizia di stato ha arres ...

Firenze: spacca finestrino di un’auto e ruba abito. Arrestato alle Cascine

(firenzepost.it)

La Polizia ha arrestato ieri sera, 15 ottobre 2024, a Firenze il presunto autore di un furto su auto messo a segno intorno alle 20 al Parco delle Cascine ...

Colpito da un malore al volante impatta contro un albero: la Polizia spacca il finestrino per estrarlo dal veicolo

(nordest24.it)

Video Spacca finestrino Video Spacca finestrino

TREVISO - Questa mattina, 24 ottobre, un automobilista a bordo della sua Lancia Ypsilon ha accusato un malore mentre percorreva viale della Repubblica a Treviso. L'uomo ha sterzato per accostare nella ...