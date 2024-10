Thesocialpost.it - Ora Schlein trema: perse 7 Regioni su 8

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il giorno dopo le elezioni regionali è segnato da un’atmosfera di amarezza e rassegnazione. Elly, segretaria del Partito Democratico, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma ha lasciato trapelare il suo pensiero attraverso una riedizione del famoso motto di Pierluigi Bersani del 2013: “Siamo arrivati primi, ma non abbiamo vinto“. Un’affermazione riassume in modo crudo la realtà: il centrosinistra ha subito una pesante sconfitta, riuscendo a vincere solo in Sardegna, mentre in tutte le altreha visto una debacle. I risultati disastrosi Dall’insediamento dial Nazareno, il Partito Democratico ha registrato un preoccupante 7-1 alle elezioni regionali. L’unica vittoria fortunosa in Sardegna ha messo in evidenza una sequela di risultati deludenti inchiave come Molise, Basilicata, Abruzzo, Piemonte e Trentino Alto Adige.