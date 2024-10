Marinozzi: «Inter, oggi difesa poco sollecitata. Zielinski è perfetto» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Marinozzi ha commentato la vittoria dell’Inter contro l’Empoli, rispondendo anche alla domanda sulla differenza col Napoli. Poi elogio a Zielinski. DIFFERENZA – Andrea Marinozzi, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha detto la sua sul divario ad oggi tra Beneamata e Napoli: «La differenza tra l’Inter e il Napoli sta nella testa: la massima concentrazione del Napoli in tutte le partite e la leggerezza in certe partite dell’Inter. Nell’ultimo quarto d’ora ha subito sei gol, la voglia di riscatto del Napoli e l’arrivo di un allenatore che ha sempre fatto primo o secondo. oggi i difensori dell’Inter poco sollecitati, Bastoni partecipa di più alle azioni, ma l’Empoli si è difesa solamente. Partita non da test probante». oggi importante vittoria per i nerazzurri, dopo il 4-4 con la Juventus, che aveva lasciato sicuramente l’amaro in bocca. Inter-news.it - Marinozzi: «Inter, oggi difesa poco sollecitata. Zielinski è perfetto» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha commentato la vittoria dell’contro l’Empoli, rispondendo anche alla domanda sulla differenza col Napoli. Poi elogio a. DIFFERENZA – Andrea, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha detto la sua sul divario adtra Beneamata e Napoli: «La differenza tra l’e il Napoli sta nella testa: la massima concentrazione del Napoli in tutte le partite e la leggerezza in certe partite dell’. Nell’ultimo quarto d’ora ha subito sei gol, la voglia di riscatto del Napoli e l’arrivo di un allenatore che ha sempre fatto primo o secondo.i difensori dell’sollecitati, Bastoni partecipa di più alle azioni, ma l’Empoli si èsolamente. Partita non da test probante».importante vittoria per i nerazzurri, dopo il 4-4 con la Juventus, che aveva lasciato sicuramente l’amaro in bocca.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Come attacca la Juventus? Guardate la...; Lazio-Bayern Monaco, le pagelle: Felipe Anderson e Guendouzi i migliori; VIDEO FCIN1908 /, D’Ambrosio lavora a parte. Ausilio a colloquio con Zanetti; Le pagelle di-Milan 1-0;: «poco sollecitata. Zielinski è perfetto»;e Lazio tra le migliori difese in Europa. La classifica; Leggi >>>

Inter e i troppi gol presi: l'eccezione è stata la scorsa stagione?

(sportmediaset.mediaset.it)

Dopo il 4-4 contro la Juventus, e osservando i dati delle stagioni con Simone Inzaghi in panchina, il dubbio in casa Inter è lecito: i tanti gol presi dalla difesa sono un difetto limabile visto che s ...

Inter, la difesa preoccupa: il dato non è rassicurante

(calciomercato.com)

L'Inter, per la prima volta in questa stagione, vince tre partite consecutivamente. Non tutto, però, fa sorridere i nerazzurri di Simone Inzaghi. Con il 3-2 contro il Torino di oggi, salgono a 9 ...

Inter, la difesa si è aperta di nuovo: Thiago Motta ringrazia

(calciostyle.it)

Con davanti un Napoli che appare molto solido, e una Juventus corta e ben coperta nel suo quartetto arretrato, l’Inter sembra, al momento, la squadra con la difesa più facilmente ... di vincere con ...

Inter, il dato sulla difesa è terribile: stavolta c’è da preoccuparsi

(spaziointer.it)

I nerazzurri continuano a concedere troppi gol agli avversari, le statistiche sulla difesa non sono confortanti. L’Inter è una macchina collaudata che funziona ancora molto bene e che parte da ...