Juric spiega cos’è successo nello spogliatoio Roma dopo il ko di Firenze: “Giorni di litigi pesanti” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ivan Juric ha parlato alla vigilia della sfida che la sua Roma giocherà contro il Torino all'Olimpico. Il tecnico giallorosso conferma le tensioni nello spogliatoio post Firenze: "Sono stati giorni di litigi, anche pesanti". Fanpage.it - Juric spiega cos’è successo nello spogliatoio Roma dopo il ko di Firenze: “Giorni di litigi pesanti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ivanha parlato alla vigilia della sfida che la suagiocherà contro il Torino all'Olimpico. Il tecnico giallorosso conferma le tensionipost: "Sono stati giorni di, anche pesanti".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Juric spiega cos'è successo nello spogliatoio Roma dopo il ko di Firenze: "Giorni di litigi pesanti"; Fiorentina-Roma, Juric spiega: “Per Hummels scelta tecnica”. E applaude Zalewski; Juric spiega perché ha tolto Cristante e Angelino dopo 30 minuti: "Ho visto cose brutte in campo"; Juric spiega l’importanza di Cristante: “Ha un’intelligenza fuori dal normale”; Juric: “Tante cose positive, ma dobbiamo migliorare”. Spiega perché non gioca Hummels; Juric analizza la sconfitta contro l'Inter e spiega cosa gli è piaciuto della Roma; Leggi >>>

Juric spiega perché ha tolto Cristante e Angelino dopo 30 minuti: “Ho visto cose brutte in campo”

(msn.com)

Ivan Juric dopo la goleada subita dalla Roma contro la Fiorentina è tutt'altro che arreso: "Se sto zitto e non parlo è perché dopo una batosta ...

Juric: «Litigi pesanti nello spogliatoio, ma meglio così. Ultima spiaggia? Non ci penso, ora ripartiamo»

(ilmessaggero.it)

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Torino. La sua posizione è appesa ad un filo e anche una vittoria potrebbe non cambiare il suo destino. Ma il ...

Juric analizza la sconfitta contro l'Inter e spiega cosa gli è piaciuto della Roma

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Roma, Juric: «Non penso all’esonero, mi aspetto che succeda questo…»

(calcionews24.com)

Le parole di Ivan Juric, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida di Serie A contro il Torino. Tutti i dettagli in merito Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Torino.