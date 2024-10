Gli hacker russi prendono di mira i funzionari statunitensi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Microsoft ha avvertito che gli hacker russi prendono di mira i funzionari statunitensi. L’avvertimento è arrivato esattamente una settimana prima delle elezioni presidenziali americane, con l’intelligence statunitense che ha accusato più volte la russia di interferire per indebolire la candidata democratica Kamala Harris. Gli hacker russi prendono di mira i funzionari statunitensi? Microsoft ha avvertito che Periodicodaily.com - Gli hacker russi prendono di mira i funzionari statunitensi Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Microsoft ha avvertito che glidi. L’avvertimento è arrivato esattamente una settimana prima delle elezioni presidenziali americane, con l’intelligence statunitense che ha accusato più volte laa di interferire per indebolire la candidata democratica Kamala Harris. Glidi? Microsoft ha avvertito che

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Microsoft: hacker russi prendono di mira la campagna Harris-Walz; Attacchi informatici filo-russi in Belgio: colpiti i siti dei principali media del Paese; Ecco come gli Usa accerchiano la russa Unit 29155; Hacktivisti Filorussi prendono di mira le organizzazioni Austriache con attacchi DDoS; L’FBI lancia l’allerta, attenzione agli hacker russi: ecco quali router hanno preso di mira; Cyber security: cosa ci insegna la guerra tra Russia e Ucraina; Leggi >>>

Gli hacker prendono di mira i dispositivi Android: Qualcomm conferma la vulnerabilità

(tech.everyeye.it)

Sembra, a tal proposito, che gli hacker stessero prendendo di mira soggetti specifici.

A Kherson i dronisti russi prendono di mira i civili ucraini per divertimento

(ilpost.it)

poi hanno cominciato a prendere di mira tutti i balconi dove vedevano roba stesa soltanto perché vuol dire che ci abita qualcuno». A Kherson i piloti di droni russi hanno il compito di ...

Attacco hacker senza precedenti alla tv di Stato russa

(ansa.it)

Un attacco hacker senza precedenti ha colpito la ... già autore di altre azioni contro la Federazione russa, ha preso di mira la holding Vgtrk, che controlla i canali televisivi e radiofonici ...

Nuovi attacchi hacker contro la Russia, presi di mira i tribunali

(adnkronos.com)

Video Gli hacker Video Gli hacker

Nuovi attacchi hacker hanno colpito i tribunali in Russia dopo che ieri era stata ... consentirà all’Ue di prendere di mira individui ed entità coinvolti in azioni e politiche del governo ...