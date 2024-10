Robadadonne.it - Cos’è l’underconsumption core e quali sono i principi dell’anticonsumismo

Leggi tutta la notizia su Robadadonne.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dal cash stuffing al financial cleanse, i consigli su come risparmiarepopolarissimi tra i trend di TikTok. Altrettanto di tendenza è l’attenzione alla sostenibilità e al consumo consapevole, mentre nella maggior parte dei casi influencer e adv ci spingono ad acquistare prodotti su prodotti, sempre di più e sempre nuovi. Non sorprende, quindi, l’ascesa del, che combatte la cultura del consumismo celebrando il valore del riutilizzo e del prolungamento della vita degli oggetti che usiamo ogni giorno.