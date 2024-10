Apocalisse d’acqua devasta Valencia. Allerta in ritardo, almeno 95 vittime (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un’ondata eccezionale di maltempo ha fatto esondare fiumi e torrenti. Ancora decine i dispersi. Il presidente della regione accusato d’aver sottovalutato l’allarme. Il governo mobilita l’esercito e proclama 3 giorni di lutto. Laverita.info - Apocalisse d’acqua devasta Valencia. Allerta in ritardo, almeno 95 vittime Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un’ondata eccezionale di maltempo ha fatto esondare fiumi e torrenti. Ancora decine i dispersi. Il presidente della regione accusato d’aver sottovalutato l’allarme. Il governo mobilita l’esercito e proclama 3 giorni di lutto.

