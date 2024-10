Un pomeriggio con i clown che fanno ridere e divertire i bambini: "Affrontiamo la sofferenza col sorriso" (Di martedì 29 ottobre 2024) Martina (nome di fantasia) non riesce a trattenere le lacrime. Guarda suo figlio muovere le gambe sotto le coperte bianche mentre ride a crepapelle. In quella camera della Pediatria dell’ospedale di Cirié hanno fatto irruzione, con tanto di camice bianco e accessori colorati, quattro clown di Torinotoday.it - Un pomeriggio con i clown che fanno ridere e divertire i bambini: "Affrontiamo la sofferenza col sorriso" Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Martina (nome di fantasia) non riesce a trattenere le lacrime. Guarda suo figlio muovere le gambe sotto le coperte bianche mentre ride a crepapelle. In quella camera della Pediatria dell’ospedale di Cirié hanno fatto irruzione, con tanto di camice bianco e accessori colorati, quattrodi

Un pomeriggio con i clown che fanno ridere e divertire i bambini: "Affrontiamo la sofferenza col sorriso"

“Ogni stanza è una storia diversa". All'ospedale di Cirié un gruppo di giovani clown-dottori (Sottiletta, Etciù, Polpetta, Sancio Panza e tutti gli altri) cerca di far passare un momento spensierato a ...

