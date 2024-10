Cultweb.it - Ticket to Paradise, come finisce la pellicola del 2022 con George Clooney e Julia Roberts

(Di martedì 29 ottobre 2024)tosi conclude con la rinuncia di Georgia di sposare il suo giovane fidanzato Paul. Così, insieme al suo ex marito David, si butta giù dal battello che li stava conducendo all’aeroporto di Bali. I due si riappacificano dopo diciannove anni di divorzio. E tornano sull’isola per vivere insieme con la neo coppia di sposi formata dalla loro figlia Lily e da Gede. Mentre si trova a Bali, in Indonesia, per festeggiare il conseguimento della propria laurea, la giovane Lily Cotton (Kaitlyn Dever) incontra un ragazzo indigeno di nome Gede (Maxime Bouttier) e se ne innamora. Con la ferma intenzione di volerlo sposare, la ragazza invita sull’isola i suoi genitori David () e Georgia (). I due però non godono di buoni rapporti da diciannove anni, dalla fine del loro matrimonio.