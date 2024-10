Scacciate le ombre grazie a super Kone (Di martedì 29 ottobre 2024) La vittoria nel derby contro la Civitanovese rilancia la Vigor e poco importa se il bel gioco non si è visto. Contavano i 3 punti per allontanare dal "Bianchelli" le ombre della crisi e il successo è arrivato grazie, soprattutto, a Mevale Kone. Il funambolo ivoriano ha sfoderato una prestazione eccezionale: gol stupendo ed assist al bacio per Ferrara in pieno recupero. Dopo alcune settimane difficili, l’esterno rossoblu è tornato ad incantare e con i suoi strappi la squadra è tornata al successo. La Vigor non ha espresso un gioco spumeggiante, ma se la svolta che tutti auspicano deve passare attraverso prestazioni quantomeno migliorabili, i tifosi sono disposti ad accettare questo sacrificio. Ilrestodelcarlino.it - Scacciate le ombre grazie a super Kone Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La vittoria nel derby contro la Civitanovese rilancia la Vigor e poco importa se il bel gioco non si è visto. Contavano i 3 punti per allontanare dal "Bianchelli" ledella crisi e il successo è arrivato, soprattutto, a Mevale. Il funambolo ivoriano ha sfoderato una prestazione eccezionale: gol stupendo ed assist al bacio per Ferrara in pieno recupero. Dopo alcune settimane difficili, l’esterno rossoblu è tornato ad incantare e con i suoi strappi la squadra è tornata al successo. La Vigor non ha espresso un gioco spumeggiante, ma se la svolta che tutti auspicano deve passare attraverso prestazioni quantomeno migliorabili, i tifosi sono disposti ad accettare questo sacrificio.

