Pizzaiolo ucciso, riduzione di pena per il custode dell'arma

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodi– da sei a due anni e 9mila di multa – in appello per ilche, secondo gli inquirenti, sarebbe stata utilizzata nella rissa scoppiata davanti agli chalet di Mergellina, a Napoli, la notte tra il 19 e il 20 marzo 2023, poi sfociata nell’omicidio dell’aspiranteFrancesco Pio Maimone, la cui famiglia è difesa dall’avvocato Sergio Pisani. La sentenza, che riguarda, Rocco Sorrentino è stata presa dalla quinta sezionele della Corte di Appello di Napoli. La condanna in primo grado risale al 18 marzo 2023 e venne emessa dal gup Chiara Bardi.