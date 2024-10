Niente panico, Ghali in Valentino è più strepitoso che mai (Di martedì 29 ottobre 2024) L’ultima volta che abbiamo parlato degli abiti di Ghali è stato durante il Festival di Sanremo, dello scorso febbraio. Quando Ghali ha trasformato il palco dell’Ariston in uno dei rari momenti televisivi di moda, riconfermando – per chi non se fosse ancora accorto – che non solo è un grande interprete del menswear contemporaneo, ma anche uno che ha capito il senso della moda. Da ieri Ghali è tornato sul palco del forum di Assago, a Milano – mancava da sei anni - con il tour Ghali-Live 2024, una tripla data milanese - si replica stasera e si torna il 15 novembre, nel mentre ci si sposta a Firenze il 4 , a Roma il 6, a Casalecchio di Reno il 10, a Napoli il 12 – e le aspettative dei suoi look non sono state disattese. Gqitalia.it - Niente panico, Ghali in Valentino è più strepitoso che mai Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’ultima volta che abbiamo parlato degli abiti diè stato durante il Festival di Sanremo, dello scorso febbraio. Quandoha trasformato il palco dell’Ariston in uno dei rari momenti televisivi di moda, riconfermando – per chi non se fosse ancora accorto – che non solo è un grande interprete del menswear contemporaneo, ma anche uno che ha capito il senso della moda. Da ieriè tornato sul palco del forum di Assago, a Milano – mancava da sei anni - con il tour-Live 2024, una tripla data milanese - si replica stasera e si torna il 15 novembre, nel mentre ci si sposta a Firenze il 4 , a Roma il 6, a Casalecchio di Reno il 10, a Napoli il 12 – e le aspettative dei suoi look non sono state disattese.

Abbiamo fatto due chiacchere con Ghali per capire come è nato il suo abito creato apposta per lui da Alessandro Michele ...

L’album Pizza Kebab Vol.1 lo scorso dicembre, poi il Festival di Sanremo con Casa Mia e Rich Ciolino e ancora i singoli Paprika e Niente panico, con cui ha affrontato la malattia della madre. È stato ...

«Calpesto il mio senso di colpa. Sono qui a celebrare, mentre nel mondo succedono cose bruttissime. Ma c’è una frase che mi ripeto spesso: in tempi bui, bisogna ...

MILANO. «Questo è un tour contro la paura e cade in un momento difficile della mia vita, sto sentendo una pressione pazzesca perché mentre celebro la mia festa so che mia madre è stata molto male, le ...