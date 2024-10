Meteo: tempo stabile e temperature miti fino al ponte di Ognissanti (Di martedì 29 ottobre 2024) "Un robusto campo di alta pressione, con valori anche superiori ai 1030 hPa, nei prossimi giorni si rinforzerà sull'Europa centrale, inglobando anche la nostra Penisola". E' quanto rende noto Manuel Mazzoleni di 3bMeteo.com. "Ci attende, quindi, un proseguimento della settimana caratterizzato da Pisatoday.it - Meteo: tempo stabile e temperature miti fino al ponte di Ognissanti Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Un robusto campo di alta pressione, con valori anche superiori ai 1030 hPa, nei prossimi giorni si rinforzerà sull'Europa centrale, inglobando anche la nostra Penisola". E' quanto rende noto Manuel Mazzoleni di 3b.com. "Ci attende, quindi, un proseguimento della settimana caratterizzato da

