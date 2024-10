Liguria Bucci presidente con il 4877% | Fossi Orlando farei un mazzo così a Conte FdI | Vittoria merito di Meloni che lo ha candidato

Ilfattoquotidiano.it - Liguria, Bucci presidente con il 48,77%: “Fossi Orlando farei un mazzo così a Conte”. FdI: “Vittoria merito di Meloni che lo ha candidato”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Marcoè elettodella Regioneper il centrodestra con 291.093 voti e una percentuale del 48,77%. Sono i dati definitivi del portale Eligendo del ministero dell’Interno quando sono state scrutinate tutte le 1.785 sezioni. Andrea, ex ministro della giustizia e principale sfidante di, ha ottenuto 282.669 voti con una percentuale del 47,36%. “Da soli non si vince, neanche il più grande leader”, ha commentato ieri sera il neonella sua prima conferenza stampa da governatore. “Se c’è una pagina da scrivere l’abbiamo scritta tutti assieme. Io da solo non avrei fatto nulla – ha detto– voglio essere il sindaco dei liguri, scrivetelo. La differenza? E’ poter essere al servizio dei cittadini, non essere serviti. Questo risultato dice che la buonanon torna indietro e di questo siamo orgogliosi”.