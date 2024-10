Liberoquotidiano.it - "Jannik Sinner non è lucido": l'insulto di Ugo Humbert, perché esplode lo scontro

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ugonon le manda a dire. Il tennista entra a gamba tesa nella polemica sulle stagioni lunghe che mettono a rischio la tenuta fisica degli atleti. A lanciare l'allarme era stato Carlos Alcaraz: "Le troppe partite sono la mia unica paura, in qualche modo ci uccideranno. Probabilmente, nei prossimi anni, ci saranno ancora più tornei obbligatori. Molti bravi tennisti corrono il rischio di saltare i tornei a causa di infortuni". E ad Alcaraz aveva risposto proprio: "In questi anni il calendario è piuttosto lungo, ma bisogna scegliere. Certo ci sono tornei obbligatori, ma un giocatore può comunque scegliere. Non devi giocare per forza: se vuoi giochi, se non vuoi non giochi. Io per esempio sia quest'anno che l'anno scorso ho saltato alcuni torneivolevo allenarmi, ci sono delle scelte dietro. Poi sicuramente la stagione è lunga e non è facile".