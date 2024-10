Metropolitanmagazine.it - Niente horror ad Halloween? Ecco 5 rom-com da vedere la notte delle streghe

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è arrivato e gli appassionati dinon vedono l’ora di guardare film da brivido in un clima spettrale. Se invece l’non fa per voi e non sapete cosa guardare il 31 dicembre, questo articolo fa per voi! Chi l’ha detto che non ci sono film adatti al di fuori dell’per quella? Ci sono moltissimi film romantici o comici che sono perfetti per la serata.quindi 5 rom-com da guardare adse siete dei fifoni! 5 rom-com perfetti perWarm Bodies – Photo Credits wired.com Iniziamo con un capolavoro di Tim Burton: Edward Mani di Forbice. Un film dalle vibes gothic ma allo stesso tempo divertente e romantico. Il personaggio di Edward (Johnny Depp) è stupendo, un ragazzo impacciato, buono e ingenuo che si innamora di una giovane Winona Ryder. Un film capace di strappare un sorriso e di emozionare.