Tvzap.it - Nasconde un tesoro da 50mila euro nel materasso ma finisce malissimo: cosa succede

(Di lunedì 28 ottobre 2024)buttati via insieme al vecchio. Una signora di Treviso ha pensato bene dire il suonel vecchioche però è finito nella discarica dopo che la donna delle pulizie ha deciso di sbarazzarsene. All’interno, la proprietaria, aveva nascosto contanti, carte di credito e ori. Leggi anche: Trova dei soldi per terra e compra un gratta e vinci, poi accade l’impensabile Leggi anche: Brutto incidente per la campionessa italiana, è gravissimaundanelI risparmia di una vita, i ricordi dietro gli oggetti preziosi, tutto finito nella discarica, letteralmente. Una signora anziana di Montebelluna, in provincia di Treviso, aveva nascosto per anni gioielli, carte di credito e denaro contante, per un valore di circa, all’interno di un vecchio