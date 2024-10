Borsa | Milano apre in rialzo dello 053%

Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,53% (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Borsa di Milano apre in rialzo. Il Ftse Mib, in avvio di settimana, registra un +0,53% a quota 34.959 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,53% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ladiin. Il Ftse Mib, in avvio di settimana, registra un +0,53% a quota 34.959 punti.

Borsa: Milano apre in rialzo dello 0,53%

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piazza Affari riesce a chiudere col segno più (+0,22%) una seduta poco mossa un po' per tutte le Borse europee che non si sono fatte trainare da Wall Street meglio intonata almano all'inzio grazie al dato sulla fiducia dei consumatori Usa. Ha ... (Quotidiano.net)

La Borsa di Milano ha chiuso positiva. L'indice Ftse Mib ha fatto un leggero passo avanti e ha concluso la giornata in rialzo dello 0,22% a 34.776 punti. (Quotidiano.net)

La Borsa di Milano apre in rialzo. Il Ftse Mib, in avvio di settimana, registra un +0,53% a quota 34.959 punti. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Avvio in rialzo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib apre in progresso dello 0,23% a quota 34.776 punti. Sul listino subito sugli scudi Saipem, che fatica a fare prezzo e poi ... (tuttosport.com)

Avvio leggermente positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,08%, lo stesso aumento del primo indice Ftse All share. (ANSA). (ANSA) ... (ansa.it)