Gaeta.it - Atalanta: allenamenti e recuperi in vista del match contro il Monza

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La squadra dell'si sta preparando per il prossimo ininfrasettimanaleil. I giocatori torneranno ad allenarsi intensamente a Zingonia, con l'obiettivo di migliorare le proprie condizioni fisiche e per mettere le basi per una partita competitiva e di alta intensità. Il recupero di Brescianini e Kossounou In questa fase di preparazione, due giocatori stanno seguendo un programma di recupero individuale: Marco Brescianini e Odilon Kossounou. Entrambi i calciatori stanno cercando di riprendersi da infortuni al bicipite femorale sinistro. In particolare, Brescianini ha subito un infortunio muscolare di secondo grado il 28 settembre durante una partitail Bologna, il che implica un lungo periodo di riabilitazione.