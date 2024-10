Schianto nella notte lungo la Flaminia, un morto a Foligno (Di domenica 27 ottobre 2024) È di un morto il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella notte lungo la strada statale 3 Flaminia. L’incidente si è verificato nel comune di Foligno. Per cause in via di accertamento, intorno alle 3.50, due vetture si sono scontrate frontalmente, nei pressi di un distributore Perugiatoday.it - Schianto nella notte lungo la Flaminia, un morto a Foligno Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) È di unil bilancio di un incidente stradale che si è verificatola strada statale 3. L’incidente si è verificato nel comune di. Per cause in via di accertamento, intorno alle 3.50, due vetture si sono scontrate frontalmente, nei pressi di un distributore

